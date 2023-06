Musique. Pharrell Williams aura bientôt un film sur sa vie

Pharrel Williams est un grand nom de la musique, avec une longue carrière qui a commencé dans les années 90. Le réalisateur français Michel Gondry a décidé de lui consacrer un film, qui sera tourné sous forme de comédie musicale.

Michel Gondry est connu pour le film culte Eternal Sunshine of the spotless mind avec Kate Winslet et Jim Carrey, mais aussi pour tous les clips musicaux qu'il a réalisés.

Ce film s'appellera Atlantis et le tournage devrait débuter prochainement. La date de sortie n'a pas encore été évoquée.