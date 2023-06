Hérouville-Saint-Clair. Un festival à guichets fermés : peut-on encore trouver des places pour Beauregard ?

Pour la première fois, le festival Beauregard se joue à guichets fermés. Depuis le mardi 7 mars, soit quatre mois avant que la fête ne commence, plus aucun billet n'est disponible pour l'ensemble des cinq journées du festival, si ce n'est les quelques places mises en vente récemment, qui sont parties en un claquement de doigts. Toutefois, si vous avez raté votre chance, il est encore possible de trouver des places ! On vous explique comment mettre toutes les chances de votre côté pour vous en procurer sans encombre.

Attention aux sites frauduleux

Si de nombreuses plateformes permettent aux particuliers de revendre leurs billets à la suite d'empêchements de dernière minute, ces pratiques sont parfois illégales et imprudentes. Les tickets sont souvent revendus à des prix excessifs, ou bien il peut s'agir tout simplement d'une fraude.

C'est pour cette raison que les organisateurs ont décidé de proposer un système de revente via la Plateforme Reelax tickets. Tout d'abord, sachez que l'identité des revendeurs est vérifiée et la validité des billets garantie. La plateforme limite également un gonflement excessif des prix de revente, laissant aux organisateurs le choix d'une fourchette de tarifs. Quelques frais de services sont à ajouter au prix du billet mais aucun envoi n'est nécessaire. Vous recevez alors automatiquement un nouveau billet tandis que celui du revendeur est désactivé. Si le site n'affiche plus aucun billet disponible en revente, pas d'inquiétude, plusieurs centaines de billets ont déjà été revendues depuis le début du mois. Nous vous conseillons de rejoindre la liste d'attente pour être notifié de la libération d'un ticket. Il ne vous reste plus qu'à créer un compte et à renseigner les offres qui vous intéressent. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet du festival, dans la rubrique Pratique.