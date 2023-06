Armada de Rouen. On a essayé d'embarquer sur un bateau de la Grande Pagaille

Arrivé sur les quais rive gauche de Rouen dès 16 heures mercredi 7 juin, soit une heure avant le top départ de l'événement, je commence à approcher les équipages pour tenter de négocier mon ticket d'entrée. Une vingtaine d'embarcations se sont installées entre le 106 et le 107 pour les derniers préparatifs et vérifications d'usages avant le début de la Grande Pagaille, cette course d'"Ofnis", Objets flottant non identifiés le long de la Seine.

J'entame les négociations avec le capitaine du bateau de la Dirno, Baptiste Sibille, opérateur au tunnel de la Grand'Mare, venu avec ses collègues agents de terrains. Construite comme un grand pédalo sous la forme d'un camion de la Dirno, l'embarcation semble solide, mais la place manque. "C'est compliqué, nous avons tout calculé pour qu'il y ait quatre personnes à bord, deux pour pédaler, une au guidon et une dernière pour assister l'équipage", prévient le capitaine. Autrement dit, il est impossible de m'incruster, mais nous nous quittons en bons amis.

Je tente ma chance avec l'équipage du "Cash à l'eau", le bateau du Crédit agricole de Gaillon-Les Andelys dans l'Eure, les grands gagnant de l'édition précédente. Il aura fallu près de 20 employés de l'agence et deux mois de construction pour achever le bateau d'inspiration caribéenne. "Tout le bois, c'est un partenaire d'une entreprise de charpente qui nous l'a donné, tout a été fait à la main, l'assemblage, la peinture, etc.", explique Romain Chevalier, l'un des "pagayeurs" du Cash à l'eau. Ma proposition d'embarquer fait sourire, mais là encore, c'est un problème de poids et d'espace sur le bateau.

Qu'à cela ne tienne, je passe voir l'équipage du Groupe BZ à Petit-Couronne, spécialisé dans le transport de grain. Le thème ici, c'est "BZ plage", l'entreprise a customisé son navire selon l'ambiance estivale : cabine de plage, sable fin, palmier et transat. L'objectif, "c'est la gagne avant tout", s'exclame le "capitaine" Abou Diallo. "Mon équipage est prévenu, s'ils ne finissent pas dans les trois premiers, ils rentrent tous à pied !" À nouveau je tente ma chance pour pouvoir embarquer. Il y aurait bien une place pour moi, mais l'équipage doit se relayer pour faire profiter les autres employés, priorité aux constructeurs, me dit-on.

L'équipage du BZ Plage, de la société BZ à Petit-Couronne, a tenté sa chance pour la première fois à la Grande Pagaille.

La mission est un échec, mais les rencontres ont été instructives. Il faudra sans doute concocter notre propre bateau Tendance Ouest pour participer à la Grande Pagaille lors de la prochaine édition. Rendez-vous dans quatre ans pour ce nouveau défi.