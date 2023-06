Radio. Tendance Ouest en direct de l'Armada de Rouen

Tendance Ouest est sur le pont pour vous faire vivre l'Armada ! À la radio, sur le web et dans votre hebdomadaire, chaque jour, la rédaction se mobilise pour vous partager reportages, photos et toutes les actualités autour de cet événement international qui doit accueillir plusieurs millions de visiteurs et des milliers de marins.

En direct des Docks 76

Pour lancer les festivités, Tendance Ouest est en direct de Rouen, le vendredi 9 juin de 9 heures à 12 heures, à bord de son studio mobile. Programme, bateaux à visiter et pléiade d'animations prévues du jeudi 8 au dimanche 18 juin : vous saurez tout. Venez nous rencontrer, à proximité des Docks 76.

Rendez-vous au quartier des matelots

Notre studio mobile, reconnaissable aux couleurs de Tendance Ouest, s'installe ensuite le vendredi 16 juin au Quartier Libre, transformé pour l'occasion en "Quartier des matelots". Le tiers-lieu culturel se met au rythme de l'Armada pendant toute la période de l'événement. Pour cette émission, prévue de 16 heures à 19 heures, une myriade d'invités seront présents pour faire le bilan de l'aventure "armadienne" et évoquer les derniers grands rendez-vous de l'Armada tels que la Grande Parade, attendue le dimanche 18 juin.