[Photos] Rouen. Les embarcations loufoques de la Grande Pagaille lancent le top départ de l'Armada 2023

On les appelle les "OFNIS", objets flottants non identifiés. Ils se sont élancés, mercredi 7 juin, dans la course de la Grande Pagaille - à ne pas confondre avec la Grande Parade, qui clôture l'Armada de Rouen. Une vingtaine d'embarcations ont participé, cette année, à la course qui ouvre le bal des animations de l'Armada avant même l'arrivée des 45 bateaux attendus pendant l'événement qui se déroule du jeudi 8 au dimanche 18 juin.

Des navires loufoques bricolés à la hâte

Ici, il ne s'agit pas de vieux voiliers mais de navires de fortune bricolés à la hâte par différentes associations, écoles, collectivités et entreprises. Même le diocèse de Rouen a sa propre embarcation.

Ces frêles esquifs, spécialement conçus pour l'occasion, sont évalués par un jury, l'objectif étant de rallier la rive gauche à la rive droite, le tout, sans couler. Si les participants ont pu laisser cours à leur imagination, tous les matériaux utilisés pour la confection des bateaux seront recyclés ou recyclables.

Voici un florilège des clichés de cette Grande Pagaille 2023 :

Ces pirates préparent un abordage bien maîtrisé (enfin, on l'espère).

Première embarcation à l'eau… Un sacré chantier, pour certains.

L'humeur est à la fête, et la météo aussi !

Le public était au rendez-vous pour encourager les équipes.