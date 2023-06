Deauville. Guillaume Canet, président du festival du cinéma américain

Un président d'exception. Pour sa 49e édition, le festival du cinéma américain de Deauville offre à Guillaume Canet le rôle de président du jury. L'acteur et réalisateur de 50 ans se dit fier d'accepter ce rôle, lui qui considère ce festival comme "le rendez-vous incon­tour­nable du ciné­ma amé­ri­cain en Europe".

D'ailleurs, le réalisateur d'Astérix et Obélix : l'Empire du Milieu affirme être passionné par l'art venu tout droit des États-Unis. "J'ai tou­jours été fas­ci­né et pas­sion­né par le ciné­ma indé­pen­dant amé­ri­cain. Et notam­ment celui des années 70. Sam Peckin­pah, Jer­ry Schatz­berg, Fran­cis Ford Cop­po­la, Mar­tin Scor­sese…", explique-t-il.

Le festival, qui aura lieu du 1er au 10 septembre, en a profité pour dévoiler son affiche officielle. Elle rend hommage aux villes les plus emblématiques du cinéma américain : Hollywood forcément, mais aussi Austin, New York et Chicago.

Pour rappel, l'an passé, Arnaud Desplechin était le président d'un jury récompensant notamment Aftersun de Char­lotte Wells.