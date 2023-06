Saint-Lô. Vers une gestion plus écologique des espaces verts

Avec le dérèglement climatique et la nécessité de proposer des espaces verts et fleuris pour un cadre de vie agréable au profit de la population, le service des espaces verts de la Ville de Saint-Lô évolue dans la gestion des 135 hectares de ses espaces verts fleuris ou boisés.

L'écopâturage est notamment pratiqué, à l'aide de 80 animaux, chèvres et moutons, pour les remparts notamment, et même des vaches. De plus, la Ville mise sur la restauration et la re-végétalisation des talus, le fleurissement des massifs avec des variétés de plantes et de fleurs moins consommatrices d'eau.

Pour la ressource en eau, justement, des mesures de sobriété ont déjà été prises l'été dernier lors de l'épisode intensif de sécheresse. Les efforts se poursuivent cette année, assure Olivier Brancourt, responsable des espaces verts à la Ville de Saint-Lô.

Pour éviter un assèchement trop rapide des massifs, le paillage avec le broyat de l'élagage des arbres est dorénavant pratiqué systématiquement.

Alors qu'en France le nombre de mètres carrés d'espace vert par habitant est en moyenne de 25, il est plus de 60 à Saint-Lô.

L'arrosage des massifs sur les ronds-points est réduit.