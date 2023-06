Cinéma. La Petite Sirène, une adaptation sans saveur

Disney a décidé d'adapter son dessin animé de 1989 en version "live" par Rob Marshall, avec Halle Bailey, Javier Bardem et Melissa Mc Carthy.

Le film comporte beaucoup de partis pris et apporte quelques différences notables avec le dessin animé original. Certains me laissent de marbre mais d'autres m'ont perturbée durant la projection. Alors qu'aucune indication géographique n'est donnée dans le dessin animé, il semble ici que nous soyons dans les mers des Caraïbes. Les scènes sur terre sont ainsi bien plus exotiques que dans le dessin animé et accompagnent assez logiquement le choix de casting d'Halle Bailey, à la couleur de peau différente de l'Ariel originale.

Côté animaux aux seconds rôles, les changements sont encore plus flagrants. Exit le poisson rondouillet Polochon et place à un poisson plat qui ne porte plus très bien son nom. Et puis surtout, pourquoi Eureka est-il devenu un oiseau femelle qui est capable de bavarder sous l'eau ? Je n'ai toujours pas la réponse.

Par rapport aux ressemblances, le prince Eric est assez conforme à l'idée de base, de même qu'Ursula et Triton. Les chansons du film nous entraînent en terrain familier, avec peu de surprises à la clé. Rob Marshall devait avoir envie de marquer les esprits (ou rallonger son film ?) avec une chanson supplémentaire, qui a été attribuée au prince Eric, qui est particulièrement mis en avant dans le long-métrage. En connaître plus sur le prince, ses aspirations de vie et sa manière de vivre n'est pas dérangeant, tout le contraire de cette chanson supplémentaire ! Que ce soit au niveau de la mélodie ou du contenu des paroles, il n'y a rien à garder et c'était même un moment que j'ai trouvé très gênant, j'avais hâte que cela s'arrête !

Plus le film avance, plus les différences avec le dessin animé sont marquantes. Certaines choses sont rajoutées pendant que d'autres disparaissent. Ne vous attendez pas à voir les anguilles maléfiques d'Ursula se mettre à parler ou assister à la scène dans les cuisines du château où le crabe Sébastien manque d'être au menu de jour, car ces passages ont disparu ! J'ai quand même apprécié les passages terrestres où Ariel et le prince font connaissance.

Sans vouloir vous enlever les quelques surprises finales, j'ai été assez déçue des changements choisis et je les ai trouvés sans intérêt.

La Petite Sirène est une adaptation live qui n'apporte rien au film original, que je vous conseille plutôt de regarder à nouveau si vous voulez voir les aventures d'Ariel, plutôt que ce film qui nous permet seulement de découvrir la jolie voix d'Halle Bailey.