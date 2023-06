Rouen. Grève : des perturbations à prévoir dans les écoles et les transports en commun

Transports en commun, écoles… Des perturbations sont à prévoir, mardi 6 juin, dans l'agglomération rouennaise en raison d'un nouvel appel à la grève contre la réforme des retraites.

Le trafic perturbé sur le réseau Astuce

Un préavis de grève a été déposé par les syndicats CGT de Transdev Rouen et CGT du Réseau Astuce de Rouen pour le mardi 6 juin. Au niveau du métro, le trafic sera assuré à 100 %, mais uniquement de 6 heures à 20 heures. Sur les lignes Teor, 80 % sera assuré, 70 % pour les lignes Fast (F1, F2, F3, F4, F5, F7), 65 % pour les lignes de bus 10, 15, 20, 27, 43 et 60 % pour les lignes F8, 11, 41 et 22 de 6 h 30 à 19 h 30.

Les autres lignes de bus et scolaires circuleront normalement, sauf la Noctanbus. À noter que l'agence Astuce du Théâtre des Arts de Rouen sera ouverte de 9 h 30 à 17 h 30 mais que le point de vente de la gare SNCF sera fermé toute la journée. L'agence Lovélo sera quant à elle fermée le matin et ouverte de 14 heures à 19 heures. Plus d'information sur le site du Réseau Astuce.

Et pour les écoles ?

Du côté des maternelles de Rouen, des perturbations sont également à prévoir. Il n'y aura pas de restauration ni de pique-nique possible dans plusieurs établissements : Joséphine Baker, Honoré de Balzac, Hameau des Brouettes, Claude Debussy, Pauline Kergomard, Marguerite Messier, Charles Nicolle, Pierre de Ronsard. Pour les primaires, il n'y aura pas non plus de restauration ni de pique-nique à Bachelet, Honoré de Balzac, Laurent de Bimorel, Claude Debussy, Anatole France, Legouy, Jules Michelet, Jean Philippe Rameau. Pour connaître les autres perturbations, rendez-vous sur le site de la Ville de Rouen.