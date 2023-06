Caen. Marathon de la Liberté : quels impacts sur la circulation et le stationnement ?

Le samedi 3 et le dimanche 4 juin, le Marathon de la Liberté propose six épreuves de course à pied avec comme point d'arrivée le stade Hélitas de Caen. Les règles de stationnement et de circulation sont modifiées dès ce vendredi 2 juin au soir. On fait le point.

La Prairie de Caen à éviter tout le week-end

Dès ce vendredi 2 juin à 21 heures et jusqu'à 18 heures dimanche 4 juin, le stationnement est interdit sur les parkings de l'hippodrome et du stade nautique, ainsi que sur le parking de l'hôtel de ville situé à côté la police municipale. Le stationnement est également interdit le long du parcours, cours Général Koenig.

Côté circulation, elle est interdite sur le boulevard Yves Guillou à partir de 21 heures ce vendredi. Sur l'avenue Albert Sorel, les voitures ne pourront plus circuler de la place Louis Guillouard jusqu'au boulevard Yves Guillou côté pair, et du boulevard Yves Guillou jusqu'à la promenade du Fort côté impair.

Une partie du cours Général de Gaulle est fermée samedi 3 juin à partir de 14 heures et jusqu'à 1 heure du matin le lendemain. La rue Guillaume Le Conquérant est également concernée jusqu'à dimanche, minuit.

Retour à la normale dimanche 4 juin, aux alentours de minuit.

Le détail des arrêtés de circulation et de stationnement est à retrouver sur le site de la Ville de Caen.