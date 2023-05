Réseaux sociaux. Le rappeur Orelsan interpellé par un militant écologiste

"Quand t'écris des textes engagés et que tu fais le rappeur pour les gilets jaunes, tu vends pas ton cul à LVMH, propriété de Bernard Arnault. Simple. Basique", sur Instagram, Gaétan Gabriele, créateur de contenus en lien avec l'écologie a interpellé le rappeur caennais mardi 30 mai.

Le rappeur a-t-il perdu les bases ?

En cause, les choix de l'artiste en termes d'image et de ses choix de représentations : le 17 avril, la marque Dior a annoncé son partenariat avec Orelsan pour le nouveau parfum Gris Dior. Un mois plus tard, le rappeur caennais tenait un concert très privé pour la soirée BMW au festival de Cannes.

Gaétan Gabriele souligne l'incohérence entre les paroles du chanteur, dont les chansons ont une portée sociale forte et se veulent au plus près des classes les plus modestes, et ces choix récents qui le rangent plutôt dans la catégorie des élites.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par GaetanDagir 🌍 (@gaetangabriele)

Mais ces choix sont-ils vraiment récents ? Sur les réseaux sociaux, beaucoup remettent aussi sur la table la sortie du documentaire d'Orelsan "Montre jamais ça à personne" sur la plateforme Amazon Prime, le géant américain étant régulièrement critiqué sur la rémunération et les conditions de travail de ses salariés.

Des fans déçus par la collaboration d'Orelsan avec Dior

La "dissonnance cognitive", cette contradiction qui n'a "pas le même impact que Michel qui est écolo et qui bouffe du saucisson à la noisette le dimanche" se retrouve d'ailleurs dans les commentaires sur le compte Instagram d'Orelsan où de nombreux fans expriment leur déception.

"Personne aime les riches, jusqu'à c'qu'ils l'deviennent / Ensuite ils planquent leur argent ou flippent de l'perdre" chantait-il dans l'Odeur de l'essence en 2021. Ou encore, si l'on remonte à la sortie du très corrosif Suicide Social, en 2011 : "Adieu tous ces grands PDG / Essaie d'ouvrir ton parachute doré quand tu te fais défenestrer."

Gaetan Gabriele n'est pas le seul à tiquer sur les choix contradictoires d'Orelsan : sur France Inter, l'humoriste Aymeric Lompret a dédié sa chronique du jeudi 25 mai aux accointances du rappeur avec Dior. "Orelsan, t'étais beau quand tu chantais "On s'bat pour être à l'avant d'un avion qui va droit vers le crash", s'il te plait finis pas dans le cockpit avec Bernard...", regrettait l'humoriste. Le chanteur Caennais fait-il désormais partie du problème qu'il dénonce ?

Contacté par Tendance Ouest, Orelsan n'a pour l'heure pas répondu à notre sollicitation.