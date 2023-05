Près de Rouen. Haropa annonce la fin de sa collaboration avec AKS, le projet de méga-sucrerie à Moulineaux est abandonné

À la suite d'une annonce de Céline Brulin, sénatrice de Seine-Maritime, Haropa Port de Rouen a confirmé la fin de la collaboration avec le sucrier dubaïote Al Khaleej Sugar (AKS), porteur d'un projet de méga-sucrerie prévue sur une ancienne plateforme industrielle à Moulineaux, près de Rouen, propriété du port. Un projet controversé, dénoncé par les écologistes locaux qui craignaient notamment des risques de surproduction betteravière pour faire fonctionner l'usine tandis que certains élus considéraient que le projet pouvait mettre à mal la filière betteravière déjà malmenée par la fin des quotas et la crise énergétique. De son côté, le port de Rouen, à l'origine de l'appel d'offres, estimait à l'époque que ce dernier permettait de garantir la création de 300 emplois directs.

Haropa met fin à la procédure

C'est bien l'aspect écologique qui a fait défaut, à en croire le port qui a mis fin à cette collaboration. "Le projet prévoyait l'implantation d'une raffinerie de sucre de betterave neutre en carbone approvisionnée, en grande partie, par des modes massifiés, explique le port de Rouen. Les équipes de HAROPA PORT, de la préfecture et des collectivités ont tenté d'accompagner AKS pour qu'il adapte son projet au contexte local et qu'il présente son schéma d'approvisionnement décarboné des betteraves pour la filière. Cette étape d'accompagnement n'a pas permis d'aboutir à un projet finalisé. En conséquence et compte tenu des demandes reçues par ailleurs, il a été décidé de mettre fin aux échanges avec le lauréat et de clore la procédure."

La sénatrice Céline Brulin, elle, se félicite de "la fin d'un projet mal ficelé". "Je salue cette annonce qui permet de réfléchir à de nouvelles possibilités s'inscrivant pleinement dans le souhait de développer une dynamique de réindustrialisation de la Vallée de la Seine respectueuse des riverains et concertée avec les élus des communes concernées", conclut l'élue. Le maire de Moulineaux, Frédérik Le Goff, a également salué cette "sage décision" d'Haropa.