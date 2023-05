Normandie. Chaque année, un millier d'offres d'emploi dans le monde du cheval dans la région

"Equi-ressources", qui est le "Pôle emploi du cheval", diffuse près d'un millier d'offres d'emploi chaque année en Normandie : cavalier d'entraînement, groom, enseignant équestre... En tout, une cinquantaine de spécialités que tous ceux qui sont actuellement en recherche d'emploi ou en transition professionnelle peuvent découvrir ce mardi 23 mai dans l'Orne, au Haras du Pin, "sur inscription sur le site web d'Equi-ressources", précise Tiphaine Drouot, responsable de cette structure.

Ecoutez ici Tiphaine Drouot: Impossible de lire le son.

Toutes les offres d'emploi sont disponibles sur le site web et de prochaines journées de découverte des métiers du cheval seront organisées le mardi 30 mai, au Pôle international du cheval à Deauville, le jeudi 22 juin à l'hippodrome de Rouen et le jeudi 21 septembre au Normandy Horse Meet Up à Deauville.