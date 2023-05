Insolite. Une émission de télévision tournée dans un supermarché près du Havre

Que se passe-t-il entre les rayons des supermarchés quand nous n'y sommes pas ? Quels sont les quotidiens de ceux qui travaillent dans ces lieux du quotidien ?

La chaîne 6Ter s'est penchée sur la question avec sa nouvelle émission, "La vie secrète des supermarchés", diffusée en plusieurs épisodes à partir du mercredi 24 mai.

Dans les coulisses d'un supermarché, avec des personnages hauts en couleur

Dans l'un d'entre eux, on suit le quotidien d'employés d'un supermarché "familial" du Havre. Et comme dans toute bonne histoire, il y a des personnages hauts en couleur : à commencer par Hélène et Julien, le couple de directeurs qui souhaitent insuffler "un esprit de famille" à l'équipe et organisent régulièrement des événements pour renforcer la cohésion de l'équipe.

Un autre personnage clé : Fofana, technicien mais surtout passionné de danse, toujours le sourire aux lèvres, Annick, charcutière aux doigts de fée ou encore Karine, dernière recrue du magasin au franc-parler, qui officie au rayon automobile et bricolage.

Pour découvrir l'émission et suivre le quotidien de toute l'équipe, la diffusion est prévue le mercredi 24 mai à 21 h 05 sur 6ter.