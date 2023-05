Impôts. J-10 avant la date limite pour la déclaration de revenus

La première échéance approche, concernant la déclaration des revenus pour l'année 2022. Le service a ouvert jeudi 13 avril, et les déclarations sont possibles jusqu'à différentes dates en fonction du département de résidence du contribuable.

La date butoir de la déclaration de revenus approche pour les habitants du Calvados

Et justement, les premières dates butoir approchent, en particulier si vous habitez dans le Calvados : vous avez jusqu'au jeudi 25 mai 23 h 59 pour remplir votre déclaration en ligne.

La date limite de dépôt des déclarations papier est, elle, fixée encore plus tôt, au lundi 22 mai 2023 à 23 h 59 (y compris pour les Français résidents à l'étranger), le cachet de La Poste faisant foi.

Pour les autres habitants de Normandie, les habitants de l'Eure et de la Manche jusqu'au jeudi 1er juin à 23 h 59 et les habitants de l'Orne et de la Seine-Maritime jusqu'au jeudi 8 juin à 23 h 59.