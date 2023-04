Manche. Payer ses impôts au bar-tabac, un dispositif méconnu

Cela revient chaque année. La campagne de déclaration des revenus a été lancée en avril, pour les sommes perçues en 2022. Dans la Manche, 83,4 % des habitants ont déclaré leur revenu de manière automatique ou en ligne en 2022. C'est un peu moins qu'au niveau national, où le total s'élève à 88,6 %. L'étape après la déclaration, c'est le paiement. Plusieurs solutions existent : soit par Internet, soit dans des points d'accueil, soit chez les buralistes agréés. Il y en a 176 dans le département, et ils sont assez peu connus.

On y vient pour acheter des journaux, des jeux à gratter… Parfois aussi du pain ou des aliments de première nécessité quand la boutique est plus grosse. Il est aussi possible d'y payer ses impôts. C'est le cas, par exemple, au Coccimarket de Dangy, dans le centre-Manche. "Je l'ai fait pour attirer du monde. J'ai du monde, par contre je ne fais aucun paiement de proximité", assure Stéphane Houyvet, le patron. Il poursuit : "Je crois que les gens ne connaissent pas, ne savent pas qu'il y a ça ici, alors qu'il y a tout ce qu'il faut sur la vitrine."

"Ça commence à prendre"

Vanessa Doloue, au bar-tabac de Canisy, est plus enthousiaste. "Les gens viennent et j'en parle autour de moi. Ça commence à prendre", assure-t-elle, après trois ans d'installation. C'est aussi un véritable service qu'elle rend à ses clients, notamment ceux qui n'ont pas de voiture. Et le fait de payer ses impôts peut emmener vers d'autres achats. "Je ne vois rien. Les gens viennent avec leurs factures et nous règlent. On n'a pas de vue sur leurs fiches de paie ou autres", affirme-t-elle. Au Celtic à Saint-Lô, ce qui est le plus souvent payé, pour l'instant, ce sont les amendes et la cantine.