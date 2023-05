Normandie. Six films soutenus par la Région présentés au festival de Cannes

Tapis rouges, paillettes et stars Hollywoodiennes sont attendus pour la 76e édition du festival de Cannes qui commence ce mardi 16 mai. Léonardo DiCaprio, Johnny Depp, Margot Robbie, ou Robert de Niro vont monter les marches et de nombreux films vont être présentés. Parmi eux, cette année, six films sont soutenus par la Région Normandie.

Tournages normands

Trois d'entre eux ont été tournés en Normandie comme L'amour et les forêts avec Virgine Effira et Melvil Poupaud, l'histoire d'une femme sous emprise de son mari. Les caméras se sont surtout posées sur la côte calvadosienne à Saint-Aubin-sur-Mer ou Honfleur l'an dernier. Autre film : Le ravissement tourné pendant cinq jours à Houlgate et au Havre. Une sage-femme s'enfonce dans un mensonge, le jour où elle croise une ancienne conquête avec le bébé d'une amie dans les bras. On retrouve au casting : l'actrice caennaise Nina Meurisse, révélée dans le rôle de Camille Lepage, photoreporter tuée en 2014. Les communes d'Allouville-Bellefosse, du Havre, d'Yvetot ou de Saint-Léonard ont servi de décor pour le long-métrage Un Prince. Pierre-Joseph a 16 ans quand il intègre un centre de formation pour devenir jardinier. Il y rencontre plusieurs personnes déterminantes dans son apprentissage.

Trois films tournés en Normandie présentés au festival de Cannes

La Région a ensuite soutenu trois autres films : Vincent doit mourir, pour la réécriture. Un homme agressé à plusieurs reprises qui n'a pas d'autres choix que de fuir, Linda veut du poulet ! Long métrage d'animation qui raconte l'histoire d'une mère et sa fille en quête d'un poulet, là aussi pour la réécriture. Dernier film soutenu par la Région au développement à l'international Inside the Yellow Cocoon Shell : Après la mort de sa belle-sœur dans un terrible accident de moto à Saigon, Thien se voit confier la responsabilité de rapporter sa dépouille dans leur village natal, immergé dans les paysages mystiques du Vietnam rural.

Aucun de ces six films n'est en lice pour la très convoitée Palme d'or.