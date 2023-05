Le Havre. La police démantèle deux réseaux de trafic de drogue après un banal contrôle

L'affaire a débuté par un banal contrôle routier par la police municipale de Montivilliers. Celle-ci interpelle le jeudi 4 mai, un jeune homme âgé de 20 ans, qui roule sans ceinture, un "joint à la main". S'ensuivent alors des perquisitions menées par la sûreté urbaine du Havre qui permettent de saisir près de 400 grammes de résine de cannabis et 330 grammes d'herbe ainsi que 165 grammes de cocaïne, et plus de 100 euros en liquide. Les enquêteurs parviennent ensuite à identifier un premier fournisseur, un homme de 25 ans, domicilié au Havre.

Un deuxième réseau identifié

Les forces de l'ordre investissent alors l'immeuble où le suspect habite en vue d'une interpellation mais il est absent. C'est à ce moment que l'affaire se complique puisqu'un autre homme est interpellé dans le hall de l'immeuble avec sur lui un sac dans lequel se trouve de la drogue : 360 grammes de résine de cannabis, 220 grammes d'herbe et plus de 300 euros. Les policiers remontent à nouveau la filière jusqu'à identifier un deuxième fournisseur, un homme de 29 ans, sorti de prison en décembre 2022 après une peine pour trafic de stupéfiants. Ce dernier sera interpellé avec chez lui avec plus d'un kilo de cannabis sous forme d'herbe et de résine. Selon la police, l'homme opère pour le compte d'un autre suspect, âgé lui de 33 ans qui habite le même immeuble et qui blanchit l'argent de la drogue au travers "d'activités commerciales opaques". La police estime que ce deuxième réseau s'organise sur internet depuis début 2023 via notamment l'application Snapchat. Quant au premier, le point de départ de l'affaire, celui-ci est géré par livraison en voiture.

Jugement attendu le 14 juin

Finalement les enquêteurs mettront la main, le vendredi 5 mai, sur le fournisseur du premier homme interpellé à Montivilliers, puis du troisième fournisseur, l'homme de 33 ans, identifié à la tête du deuxième réseau. Les suspects s'attendant à être perquisitionnés, la police fait finalement chou blanc mais interpelle tout de même les deux suspects et les place en garde à vue. D'après la police, rien n'indique que les deux fournisseurs soient en relation, bien qu'ils habitent le même immeuble.

Au total ce sont cinq suspects qui ont été déférés devant le parquet le lundi 8 mai pour une première audience le 10. L'affaire a été renvoyée finalement au 14 juin. En attendant, les livreurs des deux réseaux, un jeune homme de 20 ans et un autre de 25 ans ont été placés sous contrôle judiciaire. Quant aux trois principaux vendeurs, ils ont été écroués. Toutes les perquisitions ont permis de saisir plus de 2,5 kg de cannabis, 165 grammes de cocaïne et plus de 400 euros en liquide.