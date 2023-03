Le Havre. Après une interpellation musclée à scooter, un trafiquant de drogue condamné

Un homme de 26 ans a été interpellé, mercredi 1er mars, alors qu'il circulait en scooter, boulevard Jules-Durand au Havre. Le suspect prend la fuite quand la police cherche à la contrôler. Il va adopter une conduite dangereuse, indique une source policière, slalomer et en profiter pour faire des doigts d'honneur aux forces de l'ordre, jusqu'à la chute, alors qu'il cherche à faire demi-tour. L'homme de 26 ans continue malgré tout à fuir en courant, jusqu'à être rattrapé par un policier.

Du cannabis sur le suspect et à son domicile

Sur lui, les policiers vont retrouver 700 euros en liquide et de la résine de cannabis. Une perquisition à son domicile va permettre de retrouver 900 euros supplémentaires et 200 g de cannabis, en résine et en herbe. Placé en garde à vue, le suspect reconnaît alors vendre des stupéfiants. Il est déféré le vendredi 3 mars en vue d'une comparution immédiate.

Le trafic de drogue lui vaut finalement 18 mois de prison, dont sept avec sursis, auxquels s'ajoute quatre mois de prison ferme pour le refus d'obtempérer.

