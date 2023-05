Seine-Maritime. Des renforts de police annoncés dans le département

Plus de bleu sur le terrain. C'est le mot d'ordre désormais du ministère de l'Intérieur. Et cela se décline dans tous les départements. La préfecture de Seine-Maritime indique ainsi que 33 nouveaux postes de policiers nationaux seront ouverts dans le cadre du mouvement général dans le département à partir du mois de septembre. Parmi ces postes, 15 vont concerner la circonscription de sécurité publique de Rouen, 15 celle du Havre, 2 celle de Bolbec et 1 celle de Fécamp, précisent les services de l'État dans un communiqué.

Des renforts pour la lutte anti-drogue au Havre

Les 15 renforts au Havre seront affectés à l'antenne de l'office anti-drogue, l'Ofast, dont la création a été annoncée le 1er mars.

La préfecture précise que ces effectifs doivent permettre de "renforcer la présence des policiers dans l'espace public et de lutter fermement contre la délinquance".

Ces postes s'inscrivent dans la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur qui prévoit la création de 8 500 postes de policiers et de gendarmes dans le quinquennat.

