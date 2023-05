Seine-Maritime. Échouage de cétacés : y a-t-il des risques bactériologiques ?

La présence de cétacés qui s'échouent sur les plages seinomarines inquiète les organismes écologiques, dont l'association Robin des Bois. Mercredi 19 avril, un rorqual commun s'est échoué sur la plage de Saint-Valéry-en-Caux avant d'être emporté par la marée le lendemain. Une seconde carcasse d'un autre cétacé, d'environ 3 mètres de long, a été observée à Veules-les-Roses lundi 24 avril sur la plage près des falaises. Le problème : elle n'a pas été retirée. Dans une lettre ouverte datant du samedi 27 avril, adressée au Préfet de Seine-Maritime, l'association a pointé du doigt plusieurs éléments comme les risques bactériologiques et la sécurité nautique.

"Sa décomposition sur place induirait à terme des risques bactériologiques"

Depuis lundi 24 avril, la carcasse du cétacé situé à Veules-les-Roses n'a pas pu être évacuée en raison du "risque pour la sécurité des équipes d'intervention évalué par le Bureau de Recherches Géologiques Minières (BRGM)", souligne la Préfecture de Seine-Maritime dans un communiqué du vendredi 28 avril.

Compte tenu de cette situation, l'association écologique Robin des bois a adressé une lettre ouverte au Préfet. Selon elle, la décomposition de la carcasse "induirait à terme des risques bactériologiques en particulier pour les usagers du littoral. D'autre part, si la carcasse était remobilisée par les prochaines grandes marées, elle provoquerait des risques pour la sécurité nautique".

Un risque pour les centrales nucléaires ?

Dans sa lettre ouverte, l'association Robin des Bois met en évidence un autre point. "On ne peut pas exclure dans cette hypothèse que la carcasse ou des morceaux de la carcasse s'introduisent dans les canaux d'aspiration des eaux de refroidissement et dans les tambours filtrants des stations de pompage des centrales atomiques de Paluel et de Penly." Elle demande aussi plus de communication sur "des mesures conservatoires prises pour éviter de nouvelles morts d'espèces protégées au niveau national et international en attendant le résultat des autopsies."