Orne. L'opéra collaboratif de retour sur scène pour la deuxième édition

Du vendredi 5 au dimanche 7 mai dans l'Orne, il sera possible de revoir ses classiques avec l'adaptation de l'opéra Carmen de Georges Bizet. Un spectacle collaboratif est organisé par l'Association pour la culture. Cette année, rendez-vous est donné à Argentan, Carrouges et Domfront, avec la participation de nombreux acteurs du département. Les décors sont créés par les lycéens, maquilleuses et bénévoles, et les costumes prêtés par la Croix-Rouge.

Écouter le reportage sur l'opéra collaboratif de l'Association pour la culture Impossible de lire le son.

"La musique classique reste encore une caste. En incorporant des lycéens qui vont participer à ce projet, ils vont donc faire venir leur famille, et cela va promouvoir notre art", explique Mathieu Braud, chef d'orchestre et porteur du projet. Avec l'aide de Manon Grandmontagne, scénographe, et d'Amélie Jacquet, metteuse en scène, la troupe souhaite faire grandir le concept et continuer à se développer les prochaines années : "On prépare déjà une nouvelle édition avec Jacques Offenbach, et on espère pouvoir jouer dans de nombreuses autres salles de l'Orne", conclut le chef d'orchestre.

Pratique. Argentan : vendredi 5 mai. Carrouges : samedi 6 mai. Domfront : dimanche 7 mai. Plus d'informations sur LyricOrne.