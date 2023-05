Votre horoscope signe par signe du lundi 8 mai

Bélier

Vous avez du tonus à revendre aujourd'hui. Profitez-en pour vous défouler et vous amuser !



Taureau

Cette journée promet d'être très active et vous devrez être en forme. C'est un moment parfait pour voyager, exposer un projet ou une idée et pour la communication en général.



Gémeaux

Laissez-vous séduire par les achats colorés ou excentriques, la vitalité et la nouveauté boostent votre volonté



Cancer

Vous aurez le cœur léger et serez plus disponible aux autres. Profitez-en pour vous mettre en paix avec votre entourage



Lion

Vous devez tempérer vos mouvements, vos impulsions, vous éviterez de vous disperser et de vous faire mal.



Vierge

Le moment est venu de contacter vos amis, d'organiser une sortie festive ou un dîner. Bref, de partager du bon temps et de laisser libre cours à toutes vos envies.



Balance

Vous devez réfléchir et prendre des renseignements avant de lancer un projet nouveau, ne vous pressez pas.



Scorpion

La présence de votre partenaire à vos côtés est de plus en plus importante. Vous avez besoin de vous sentir en sécurité et ce sera le cas.



Sagittaire

Pas de promesse en l'air. Ce que vous promettez vous le tenez! Les autres vous sollicitent très souvent pour votre gentillesse et votre grande envie de rendre service, ce sera le cas aujourd'hui.



Capricorne

Votre vie sociale est fluide ce qui laisse la porte ouverte aux rencontres et pourquoi pas à une vie amoureuse stable.



Verseau

Il n'est pas impossible que vous préfériez rester chez vous plutôt que de sortir avec votre bande d'amis. Ne culpabilisez pour autant !



Poissons

Des initiatives audacieuses vous entraînent dans un petit tourbillon sympathique et vous sortent de votre routine.