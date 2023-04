Hérouville Scène Clair. Découvrez les nouveaux talents d'Hérouville !

Entre membres de famille et amis, près de 400 personnes étaient présentes ce samedi 22 avril pour cette finale tant attendue au Big Band Café d'Hérouville-Saint-Clair. Après avoir été coachés par des professionnels pendant une semaine, quinze candidats amateurs sont montés sur scène pour la finale du tremplin "Hérouville Scène Clair".

Trois candidats récompensés

Répartis dans trois catégories (danse, musique, chant), les candidats ont tout donné sur scène pour s'attirer les regards du jury. Ce jury était composé de la rappeuse caennaise Yelsha, mais aussi d'Abderrahmane Zerroucky, maire adjoint en charge de la jeunesse, du danseur professionnel ZedDancer, de la chorégraphe Naourès Chammam et du conseiller municipal Cyrille Bonne. Le groupe TMSO est aussi monté sur scène pour faire le show.

Le groupe TMSO est monté sur scène pour une prestation. - Marjorie Chesnel

À l'issue de la soirée et des votes du public et du jury, les trois vainqueurs ont été prononcés : Lee Loisel qui fait de la MAO (musique assistée par ordinateur) depuis cinq ans pour la catégorie musique, Eloïse Allerme pour sa reprise de Taylor Swift dans la catégorie chant et enfin Louise Anfray et Stella Sodini pour leur prestation danse sur la chanson Another Love de Tom Odell. Ils seront accompagnés par des professionnels dans un projet personnel.