Hérouville-Saint-Clair. Un concours de talents pour les habitants sur la scène du BBC

"Samedi, éclatez-vous ! Je vous remercie d'être là car c'est difficile de se mettre à nu sur scène !". Les mots d'Abderrahmane Zerrouky, maire adjoint en charge de la jeunesse d'Hérouville-Saint-Clair viennent rassurer les candidats.

Quinze talents sur scène

J-4 avant la grande finale. Samedi 22 avril, de 17 heures à 19 heures, la Ville organise la deuxième édition de sa soirée tremplin Hérouville scène clair au Big Band Café. Sur un semblant de l'émission télévisée La France a un incroyable talent, quinze candidats amateurs, âgés de 12 à 26 ans, en solo ou en groupe, vont monter sur scène pour exprimer leur talent.

Plus qu'une semaine pour vous inscrire au concours de talents "Hérouville Scène Clair" catégories chant, danse ou musique, en solo ou en groupe ! 🎶🎤🕺 Plus d'infos : https://t.co/5pD7AhBsez #talentshsc pic.twitter.com/SkZgDnemGI — Ville Hérouville Saint-Clair (@hsc_14200) March 27, 2023

Léa Fixy, 23 ans, en fait partie. Elle sera jugée dans la catégorie chant. Quelques jours avant le grand show, elle a le trac. "Je suis stressée. Je ne sais pas comment je vais réagir devant le public, dit la jeune femme. Mais je veux me prouver que je suis capable de le faire." Sur la célèbre scène du BBC, devant 300 personnes, elle reprendra la chanson Good Thing de Zedd & Kehlani.

Le public peut voter

Pour être le plus à l'aise possible, les participants sont accompagnés mentalement et suivent aussi des cours de chant sous les conseils avisés d'Aline Zanutel, professeure de chant depuis 2010. "Je leur donne des clés techniques sur la respiration et l'articulation. On a répété dans des conditions proches du réel pour ne pas qu'ils soient surpris le jour J."

Lee Loisel, 22 ans, est étudiant en biologie. Faire carrière dans la musique est l'un de ses rêves. "Je suis là pour gagner. J'espère que ça sera un tremplin pour la suite. Mon rêve est de travailler avec des producteurs et chanteurs américains !", explique le jeune homme qui ne manque pas d'ambition. Il se présentera sur scène dans la catégorie musique. Trois gagnants seront désignés, à 50 % par un jury composé de sept personnes et à 50 % par le public. "Il y a un super potentiel !", assure Aline Zanutel.

Qui sait, peut-être qu'Hérouville tient la future star de la scène française !