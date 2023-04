[Photos] Rouen. Devenez un membre actif de la Résistance dans le nouvel escape game du Donjon

Le sentiment d'urgence, la musique angoissante, les énigmes redoutables… Tous les éléments qui font le sel de l'escape game sont bien présents dans le nouveau scénario proposé au Donjon de Rouen, réalisé par Team Break et Rouen Normandie Sites et monuments. Nous nous sommes prêtés au jeu.

Le scénario commence à l'entrée du Donjon.

Le scénario débute à l'entrée du Donjon. Nous incarnons une équipe de résistants, déguisés en militaires allemands pour infiltrer le bunker. "Nous sommes chargés d'une mission de la plus haute importance, raconte la voix qui nous guide, Julia Dubois, un personnage fictif imaginé pour mettre en lumière l'engagement des femmes dans la Résistance. Il faut récupérer les plans de l'hôtel de ville, l'actuel QG stratégique des Allemands."

"On peut aider discrètement les joueurs,

ou les bousculer s'ils sont rapides"

Dès l'entrée dans le Donjon bunker, un comité d'accueil nous attend : deux maîtres du jeu, qui incarnent des soldats allemands peu commodes et suspicieux, ralentissent notre progression, il faut pouvoir les distraire. "Les joueurs vont devoir nous berner pour pouvoir infiltrer la tour. On s'adapte aux joueurs s'ils sont expérimentés ou débutants. On peut les aider discrètement, ou les bousculer s'ils sont rapides. Le but est que chacun puisse profiter de l'histoire jusqu'au bout", raconte l'un d'eux, Nathan Gadebois, une fois le masque tombé en fin de partie. Cette immersion et ce jeu d'acteur sont réellement le plus de ce nouveau scénario.

Énigmes, messages radio à décoder… Le scénario fait appel à votre sens de la logique.

D'énigmes en énigmes, que nous ne révélerons pas ici, nous changeons d'étage, jusqu'au bureau stratégique, pour finalement parvenir à nos fins et retrouver les plans de l'hôtel de ville. Comptez une heure de jeu, si tout va bien, moins, si vous êtes très doués, pour résoudre les énigmes au nez et à la barbe des soldats allemands.

Une partie de l'histoire

"L'escape game reprend le cadre historique réel du bunker allemand de la Seconde Guerre mondiale, insiste Gaëtan Perreau, chargé de médiation à Rouen Normandie sites et monuments. C'est vraiment une expérience immersive. Nous sommes en août 1944, les Canadiens sont aux portes de la ville mais les joueurs vont devoir aider les Alliés à la libérer."

