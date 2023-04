Normandie. Des figurants recherchés pour jouer dans un film sur Charles Aznavour avec un casting cinq étoiles

Les acteurs en herbe résidant en Seine-Maritime et dans l'Eure sont appelés à se manifester : l'équipe de tournage du film Monsieur Aznavour, réalisé par Grand Corps Malade, recherche des figurants, "des hommes et des femmes de tous âges".

Le biopic retrace la vie de Charles Aznavour, incarné par Tahar Rahim, rendu célèbre par les films Un prophète, Samba, ou Désigné Coupable.

Pour y figurer, donc, il faut être disponible au moins un jour dans la semaine du lundi 7 août, et résider en Normandie. Par ailleurs, puisqu'il s'agit d'un film d'époque qui traverse les années depuis 1930, les personnes qui ont "des cheveux colorés type mèches, tye and die, des coupes modernes, des piercings et des tatouages apparents" ne pourront pas être acceptés.

Pour postuler, il suffit de se créer un compte sur le site Cast Prod, qui propose l'annonce.