Musique. Lewis Capaldi dévoile son nouveau clip touchant "Wish You The Best"

Bien que récemment, le chanteur ait inquiété ses fans avec l'intention d'arrêter sa carrière à cause de son syndrome de la Tourette parfois difficile à gérer sur scène. Lewis Capaldi est bien là.

Il a d'ailleurs déjà présenté sa nouvelle ballade déchirante en exclusivité lors de sa tournée européenne, passée par l'Accor Arena de Paris, mais également pendant un mini-concert surprise organisé dans un avion reliant Londres à Los Angeles.

Après le carton monumental de "Someone You Loved", dans le monde entier, c'est au tour de " Wish You The Best " de révéler son émotion au grand jour et de satisfaire son large public.

En attendant la sortie de son deuxième album, vous pouvez retrouver l'artiste écossais dans le documentaire intime qui lui est consacré sur Netflix, "Lewis Capaldi : How I ‘m Feeling Now".