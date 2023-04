Place du commerce. De belles ouvertures dans l'agglo de Caen

Le propriétaire de cette enseigne a changé depuis décembre 2022. Elle est toujours située au 32 rue Chapron, en plein cœur du bourg de Mondeville.

Si l'on souhaite prendre soin de soi et se faire dorloter, l'institut de beauté Le Lotus est la bonne adresse. Massage, manucure, épilation, soins du visage, onglerie et autres vous attendent. L'institut est ouvert du mardi au vendredi, de 9 h 30 à 19 heures, et le samedi, de 9 heures à 17 heures.