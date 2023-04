Festival. Le festival du film "La montagne en scène" en tournée en Normandie

Le festival de cinéma "La montagne en scène" s'arrêtera en Normandie entre le 2 et le 4 mai. Il s'agit de la 21e édition du festival du film de montagne, mettant en avant des films ayant pour point commun des images spectaculaires, mais surtout des aventures humaines fortes avec de belles histoires. Cette année, ce sont quatre films qui sont projetés au cours de ce festival itinérant. Il va s'arrêter dans 200 villes à travers le monde. En Normandie, les projections sont prévues le mardi 2 mai au Pathé Les Rives de l'Orne à Caen (20 heures) et au Gaumont Docks Vauban du Havre (19 h 30) ainsi que le jeudi 4 mai au Pathé Docks 76 de Rouen (19 h 30).

Programmation

• CE QUI COMPTE

Durée : 37 minutes

Réalisation : Timothée Ranger et Étienne Valentin

Avec : Anne-Lise Rousset

Un record à battre depuis plus de 10 ans, une traversée mythique qui suit l'épine dorsale de l'Île de Beauté… De parfaits ingrédients pour faire rêver l'icône discrète du trail, Anne-Lise Rousset, qui s'élance le 13 juin 2022 à la conquête du record du GR20… moins d'un an après avoir accouché et sans avoir encore dépassé les 100 km de course !

Le film dévoile avec finesse les prémices de ce défi incroyable pour Anne-Lise, accompagnée sur cet exploit par son mari mais aussi tout son entourage. Une ode à la beauté des paysages et à la motivation pure et profonde de cette femme qui garde toujours son sourire généreux.

• EDGE OF REASON

Durée : 45 minutes

Réalisation : Jérémie Chenal

Avec : Benjamin Védrines et Nicolas Jean

Alors que Benjamin Védrines continue de s'inscrire dans le plus haut niveau de l'alpinisme avec son récent exploit dans les Jorasses, ce film relate sa première virée à 8 000 mètres au Broad Peak au Pakistan.

Un défi physique hors norme où l'alpiniste s'illustre une nouvelle fois comme une fusée avec une ascension rapide à la journée, et une descente en parapente à la clé. Un record minutieusement préparé qui tenait au cœur de l'athlète, l'aboutissement de plusieurs années de préparation pour ce guide des Hautes-Alpes.

• LUMDO KOLOLA

Durée : 38 minutes

Réalisation : Nicolas Alliot et Jean-Yves Fredriksen

Avec : Jean-Yves Fredriksen (Blutch) et Nicolas Alliot

En 2018, Jean-Yves Fredriksen réalise la traversée de l'Himalaya en parapente. Il découvre lors d'une de ses escales une maison abritant quatre enfants vivant seuls au milieu de la jungle népalaise. De retour en France, il reste touché par cette rencontre et lance un élan collectif de soutien à ces enfants. Trois ans plus tard, il repart à leur recherche, accompagné de Nicolas Alliot. Une quête semée d'embûches au cœur de la mousson !

• CAP SUR EL CAP

Durée : 52 minutes

Réalisation : Morgan Monchaud et Brian Mathé

Avec : Seb Berthe

Seb Berthe est l'un des meilleurs grimpeurs de "big wall" au monde. Une grande voie l'obsède : le Dawn Wall au Yosemite. Un monstre de près de 1 000 mètres de haut avec des difficultés allant jusqu'au 9a, soit tout simplement la grande voie la plus dure de la planète ! Cependant, Seb se refuse à prendre l'avion. De fil en aiguille, il monte un projet consistant à relier le Mexique en bateau depuis l'Europe avec une bande de grimpeurs et grimpeuses ayant plus ou moins d'expérience en navigation…