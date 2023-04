[Photos + vidéos] Manche. Près de Bricquebec, Anthony Crespin défend les chèvres des fossés, race locale

Il y a deux ans, Anthony Crespin s'est lancé dans l'élevage d'une cinquantaine de chèvres des fossés originaires de Normandie à Magneville, commune d'un peu plus de 300 habitants près de Bricquebec. Cette Ferme des p'tits cllos s'étend sur 26 hectares de prairies en agriculture biologique. L'éleveur produit des fromages, des yaourts, des faisselles et du lait cru, qu'il propose sur le marché de Cherbourg le samedi matin et à sa ferme le samedi après-midi.

David Marguerritte, vice-président de la Région Normandie en charge de l'Emploi, la Formation, l'Orientation et l'Apprentissage, Anthony Crespin, éleveur, Antoine Jean et Valérie Laisney, conseillers régionaux, et Sylvie Desmoulins, élue de Magneville.

"Créer une ferme, c'est passer pour un ovni"

Avant de créer sa ferme, le jeune homme, qui dispose de quatre vaches également, voulait reprendre une exploitation agricole, mais "c'était quasi introuvable, dit l'éleveur. Ces exploitations sont toutes promises pour l'agrandissement, c'est un peu triste car ce sont des fermes qui disparaissent. Créer une ferme, c'est passer un petit peu pour un ovni car on ne s'agrandit pas, on ne reprend pas de ferme".

Les chèvres de Magneville près de Bricquebec.

Dans une optique de conservation de cette race locale, il voulait aussi élever des chèvres des fossés, un "patrimoine" à conserver. Aujourd'hui, si l'élevage se porte bien, ses chèvres sont toutefois très peu productives en lait pour l'instant et la sécheresse n'arrange pas la situation. Alors, il a dû faire appel à quelques chèvres alpines, très bonnes en lait, pour que son modèle économique soit viable.

Anthony Crespin Impossible de lire le son.

Anthony Crespin Impossible de lire le son.

Des aides de la Région Normandie

Sans les aides, son installation n'aurait pas vu le jour, selon Anthony Crespin. Son projet a coûté environ 180 000 €. La Région a accompagné, depuis 2020, sa création et son développement par l'attribution de différentes aides : 22 654,17 €, dont 14 272,12 € du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), pour la création d'un atelier de transformation à la ferme ; 37 468,21 € pour accompagner différents projets d'investissements comme la construction d'un tunnel d'élevage pour les chèvres, l'acquisition d'une faucheuse, d'une faneuse et d'un andaineur et la réalisation de clôtures ; ou encore 27 000 € au titre de la Dotation Jeunes Agriculteurs.

La Région mobilise, chaque année, 60 millions d'euros afin d'accompagner les agriculteurs dans la concrétisation de leurs projets.

Anthony Crespin élève une cinquantaine de chèvres des fossés, race normande, et produit des fromages.

Mardi 11 avril, une visite de la ferme était organisée en présence David Marguerritte, vice-président de la Région Normandie en charge de l'Emploi, la Formation, l'Orientation et l'Apprentissage, Antoine Jean et Valérie Laisney, conseillers régionaux.

Pratique. Ferme des p'tits cllos - chèvrerie bio. Lieu-dit Le Carrefour à Magneville.