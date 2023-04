[Photos] Pays de Caux. À Graimbouville, une écurie "active" où les chevaux vivent en liberté

Au P'tit Haras, à Graimbouville, entre Saint-Romain-de-Colbosc et Goderville, il n'est pas rare qu'un cheval vienne saluer les visiteurs. Dans cette écurie dite "active", les pensionnaires vivent en effet en liberté et circulent à leur guise. "Ce concept consiste à laisser les chevaux vivre en troupeau, à l'extérieur, sur une zone stabilisée", détaille Justine Duboc, âgée de 24 ans, qui a ouvert cette structure sur un terrain familial, il y a quelques mois. Autre particularité : les chevaux s'alimentent grâce à des automates, "stratégiquement répartis pour marcher tout au long de la journée, un de leurs besoins naturels, cela leur permet de manger régulièrement, en petite quantité". De quoi mieux répondre aux besoins de ces animaux grégaires, selon Justine Duboc. Quantité, horaires… L'alimentation des pensionnaires est contrôlée par informatique.

Les pensionnaires se promènent librement.

Des chevaux de sport

L'usage des automates permet à la propriétaire de disposer de davantage de temps pour l'entraînement des chevaux ou les cours d'équitation. "Ce concept d'écurie touche plutôt les chevaux de loisir ou retraités. Notre challenge, c'est aussi d'accueillir des chevaux de sport. Physiologiquement, c'est très intéressant pour eux car ils restent en permanence en activité et sont toujours chauds pour le travail." Dans une écurie classique, les pensionnaires vivent dans un box, avec une sortie au paddock à la journée.

Des carrières sont disponibles pour entraîner les chevaux.

Au total, Le P'tit Haras peut accueillir trente chevaux. Le site dispose de deux carrières d'entraînement, d'un parc d'obstacles, d'un rond de longe, mais aussi de douches et d'un solarium pour les chevaux. La gérante et instructrice d'équitation, formée à Saumur, espère toucher des résidents secondaires et propriétaires franciliens, grâce à son emplacement avantageux. "Nous sommes à 5 minutes de l'A29, à proximité du Havre, de Honfleur et d'Etretat, et à 45 minutes de Rouen et Deauville où se déroulent les concours les plus intéressants."