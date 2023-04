Concert. The Voice Ibis Tour passe au Havre

Pour célébrer cette nouvelle année de partenariat, Ibis et The Voice lancent à nouveau The Voice Ibis Tour, une tournée de cinq concerts gratuits exclusifs, portés par cinq talents de l'édition 2023 : Clem, Prichia, Hanna, Max Novik et Lummen Nae. Le jeudi 13 avril, la mini-tournée The Voice vous donne rendez-vous à l'Ibis Le Havre Centre, et Tendance Ouest vous offre vos places pour assister au concert en participant au jeu concours sur la page Facebook de Tendance Ouest à partir du vendredi 7 avril.

Concert The Voice avec les hôtels Ibis - The Voice

Voici les talents qui seront présents lors de la tournée The Voice Ibis Tour :

Hanna, la musique fait partie de la vie d'Hanna depuis qu'elle est toute petite. Son père chante aussi et fait beaucoup de guitare. C'est grâce à lui qu'elle a trouvé sa voie : faire de la musique durant toute sa vie. Pour elle, son père a été comme un mentor, un professeur. Hanna n'a pas eu un parcours de vie facile. Elle est atteinte de la maladie de trichotillomanie, qui provoque le besoin compulsif de s'arracher les cheveux. À cause de cela, elle a dû se raser la tête à l'âge de 12 ans. Dans ce moment difficile, la musique l'a énormément soutenue, un moyen qui lui a permis d'exprimer ce qu'elle n'arrivait pas à dire en parlant.

Clem, la musique accompagne la vie de Clem depuis qu'elle est toute petite, mais cela fait seulement deux ans qu'elle chante. Son père est batteur dans un groupe, un moyen pour eux de partager leur passion commune pour la musique. Dans le sud de la France, Clem a gagné plusieurs concours de chant. C'est d'ailleurs comme ça qu'elle s'est fait repérer pour participer à l'émission. Pour Clem, monter sur la scène de The Voice est comme un "choc". Son plus grand handicap a toujours été sa timidité.

Max Novik, est un chanteur qui se débrouille comme il peut au quotidien. Bar, scène ouverte, rue… Il écrit ses propres textes. Aujourd'hui est une occasion rêvée pour se prouver qu'il doit continuer sur sa voie. Il s'est souvent senti à l'écart, mal à l'aise là où il était.

Lummen Nae a participé à The Voice il y a deux ans, mais avait échoué dès cette première étape. Atteint de la Covid quelques jours avant, ce n'était pas le moment pour Lummen Nae, ce n'était pas le bon moment. Loin de se laisser démonter, il prend des cours de chant et participe à des openmic parisiens. Il se représente cette année aux auditions à l'aveugle afin de prouver qu'il a progressé et qu'il a sa place dans l'émission.

Prichia, championne de France de beatbox. Depuis maintenant un an et demi, elle s'est tournée vers le chant. Grâce à son esprit compétiteur, elle s'est inscrite à The Voice pour pouvoir sortir des sentiers battus, une étape qui diffère totalement du monde du beatbox. Prichia appréhende son passage sur la scène de The Voice mais prend cela comme "un combat de boxe" où elle pourra prouver qu'elle a sa place dans l'émission en tant qu'artiste polyvalente.