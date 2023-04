Colombelles. L'énergie positive de Skip the use pour un concert enflammé

"Transformer la frustration en énergie positive." C'est ainsi qu'est né le dernier album de Skip the use, Human Disorder, sorti l'an dernier. "Tout se passait très bien sur la tournée Past & Future, il y avait plein de monde partout, c'était génial. Et puis, il y a eu cette pandémie… Ça a été très très difficile. Chacun chez soi. Et on a commencé alors à bosser sur la suite", confiait Mat Bastard, chanteur du groupe, en 2021. De cette période compliquée, est donc né cet opus intense et paradoxal, co-composé par Mat Bastard, Yan, Enzo et Nelson, que le public pourra découvrir sur la scène du Wip de Colombelles. Le quatuor, taillé pour la scène, compte bien enflammer la grande halle avec sa patte bien à lui. On retrouvera sans aucun doute les plus célèbres titres du groupe du Nord comme Ghost, Nameless World ou Damn cool.

Depuis la sortie de son premier album en 2009, du même nom que le groupe, Skip the use a enchainé les tubes jusqu'à décrocher une victoire de la musique pour l'album rock de l'année avec Can be late en 2013.