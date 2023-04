Musique. Le chef Etchebest et son groupe en concert au Havre et à Caen

Il va laisser son col tricolore au placard pour enfiler sa tenue de rockeur : le chef cuisinier Philippe Etchebest, meilleur ouvrier de France, bien connu des téléspectateurs de Top Chef, est aussi batteur. Avec son groupe, Chef & The Gang, il fait escale dans deux salles de Normandie pour des reprises rock'n'roll bien senties (AC/DC, David Bowie, Franz Ferdinand, Metallica…) et quelques compositions, dans la bonne humeur. Ce sera au Magic Mirrors du Havre (Seine-Maritime), vendredi 7 avril, et au Big Band Café d'Hérouville-Saint-Clair (Calvados), samedi 8 avril.

C'est en 2017 que ce collectif de sept musiciens est monté sur scène pour la première fois, à l'occasion de la Fête de la musique, à Bordeaux. Il a déjà une vingtaine de concerts à son actif, dont une performance au célèbre Hellfest, le festival métal de Clisson, en Loire Atlantique.

Des concerts solidaires

Philippe Etchebest est par ailleurs parrain de l'association Pompiers solidaires, qui intervient notamment en cas d'urgence après des catastrophes, comme dernièrement après le séisme en Turquie. Les concerts sont un moyen de récolter des fonds.

Le duo de rockeurs havrais Primitive Limousine ouvrira la soirée au Havre, il s'agira du duo cherbourgeois Lady'Stealer pour le concert d'Hérouville.

Pratique. Chef & The Gang, vendredi 7 avril à 20 heures au Magic Mirrors du Havre et samedi 8 avril à 20 heures au Big Band Café d'Hérouville-Saint-Clair. Billetterie sur les réseaux habituels.