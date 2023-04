Colombelles. Tendance Session, l'esprit de ce rendez-vous organisé par Tendance Ouest

Après le succès de sa première édition en 2021, Tendance Ouest investit à nouveau la grande nef du Wip de Colombelles pour son Tendance Session. Vendredi 14 avril (20 heures), entre 800 et 900 personnes vont pouvoir profiter d'un rendez-vous musical d'exception avec quatre artistes tels que Skip the Use et son rock entraînant, le trio Hyphen Hyphen, la sensible Stéphane et le Suisse Nuit Incolore qui se distingue par sa touche pop.

"Les artistes ont carte blanche"

Ce concert a pour particularité d'accueillir des artistes actuellement en tournée, à l'image de Nuit Incolore qui se produira à Nantes la veille et à Rennes le lendemain. Il faut s'attendre à être surpris. "Les artistes vont tester des choses. Par exemple, ils peuvent faire de nouvelles versions live de leurs titres ou encore des reprises. Ils ont carte blanche", explique Charles Douchy, coordinateur d'antenne de Tendance Ouest. Voilà l'esprit de ce concert : offrir une belle soirée aux spectateurs tout en travaillant en pleine confiance avec les artistes. Format intermédiaire entre les Tendance Live (30 000 spectateurs) et les Tendance VIP (live avec un artiste), le Tendance Session est né pendant le confinement. Sa première version avait eu lieu au Wip de Colombelles en 2021 avant de s'étendre au Magic Mirrors du Havre puis au Grand Mercure d'Elbeuf dans l'agglomération de Rouen. Ce format "club" qui réunit moins de 1 000 spectateurs se veut festif, familial mais aussi destiné aux connaisseurs. Le but étant de créer un moment d'échange particulier entre artistes professionnels et spectateurs. "On réunit des artistes qui ont une fibre artistique commune et qui se connaissent bien. C'est une rencontre artistique qui ressemble à une session d'enregistrement dans un studio", conclut Charles Douchy. C'est certain, ça va vous plaire !