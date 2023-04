Colombelles. Nuit Incolore, une âme tourmentée prête à enflammer la scène

C'est une semaine tout pile après la sortie de son nouvel EP Insomnia que Nuit Incolore vous donne rendez-vous vendredi 14 avril à partir de 20 h sur la scène du WIP de Colombelles, au Tendance Session. "Dans cet EP, j'aborde les interrogations autour de mes origines et de l'abandon. Il m'arrive en effet de me sentir comme étranger à ma propre vie", explique Théo Marclay, de son vrai nom. D'origine vietnamienne, il a grandi au sein d'une famille d'adoption suisse, se prenant de passion très tôt pour le piano, mais aussi la culture japonaise et la musique coréenne. Sur scène, l'artiste de 21 ans interprétera évidemment son single Dépassé, que vous entendez depuis quelque temps sur les ondes de Tendance Ouest. Un single qui a fait découvrir aux yeux du grand public celui qui pourrait devenir l'un des nouveaux phénomènes pop francophones, et qui souhaite devenir le porte-étendard de la communauté asiatique. Après s'être produit au Trianon à Paris, et au WIP à Colombelles donc, Nuit Incolore poursuivra une tournée dans les plus grandes villes de France.