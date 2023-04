Tendance Session. Hyphen Hyphen, un groupe explosif sur scène à Colombelles

Actuellement en tournée dans toute la France, le groupe niçois Hyphen Hyphen passe par la Normandie pour se produire sur la scène du Tendance Session au Wip de Colombelles. Le trio composé de Santa - que vous avez pu voir, en solo, lors d'un autre Tendance session en décembre dernier à Elbeuf - Adam et Line, a déjà ravi le public normand il y a quelques semaines lors d'un concert à Rouen.

Vendredi 14 avril, ils débarquent dans l'agglomération caennaise pour interpréter leurs titres phares ainsi que ceux de leur nouvel album, sorti en janvier 2023, C'est la vie porté par la chanson du même nom. Un troisième album qui se veut dynamique et soigné, à l'image du trio, à ne pas manquer sur scène pour les performances explosives qu'il propose.

Ce groupe qui cultive un style musical pop rock a percé en 2015 avec la sortie de l'album Times et le célèbre titre qui tourne dans les têtes Just need your love. Le groupe décroche d'ailleurs en 2016 la Victoire de la musique du groupe révélation scène de l'année.