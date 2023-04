Seine-Maritime. Armada : découvrez le bateau parrainé par votre ville

Ce sera le clou du spectacle de l'Armada 2023 : la toujours très attendue Grande parade, le 18 juin à Rouen. La cinquantaine de navires présents va alors redescendre la Seine pour le plus grand plaisir des curieux qui s'attroupent sur les berges.

C'est le Département de Seine-Maritime qui est en charge d'organiser cette grande parade, en lien cette année avec 61 communes, dont 13 de l'Eure et trois du Calvados, qui sont sur le parcours de cette procession. Parmi ces communes, 25 ont accepté de parrainer un bateau. Le tirage au sort a eu lieu, mardi 4 avril.

• Lire aussi. Armada à Rouen. Les organisateurs lèvent le voile sur les animations de l'édition 2023

Le Cuauhtemoc, "on a eu de la chance"

Port-Jérôme-sur-Seine est tombé sur le Cuauhtemoc, l'une des stars de l'Armada, majestueux bateau mexicain de plus de 90 mètres. "Oui, on a eu de la chance", réagit Lysiane Duplessis, adjointe au maire en charge des événements, qui ne sait pas encore précisément ce qui sera organisé en termes d'animations. "Mais on pourra au moins le visiter et, pour le reste, on va pouvoir faire des choses intéressantes."

Saint-Pierre-de-Varengeville parrainera de son côté le Statsraad Lehmkuhl. "Je suis très content d'être tombé sur celui-là", décrit le maire Jean-Michel Mauger, qui prévoit des animations pour la Grande parade. "On applaudira plus fort à son passage", lance-t-il déjà. Aucune obligation n'incombe aux villes qui parrainent un navire. Mais il s'agit de confirmer la dynamique lancée pour la Grande parade sous l'impulsion du Département. "On laisse les communes faire preuve d'imagination. C'est l'occasion de créer un lien privilégié avec les équipages", selon le président du Département, Bertrand Bellanger.

Un nouveau site pour tout regrouper

Pour rassembler toute l'information autour de la Grande parade, le Département de Seine-Maritime a lancé son nouveau site, Boujou la Seine. Il rassemblera les heures de passage des différents bateaux, propose un concours de photo et permet aussi, dès à présent, de voter pour élire l'Armadienne et l'Armadien de 2023, des jeunes du territoire qui en deviendront les ambassadeurs pendant l'événement.

Une Grande parade plus verte

Dans la lignée de la thématique de l'Armada 2023, avec un axe sur la protection des océans, le Département annonce une Grande parade plus respectueuse de l'environnement. "On incite à ne pas produire de déchets et on a un partenariat avec une entreprise d'insertion, Naturaulin, qui aura en charge de ramasser les déchets dans les trois jours qui suivront l'Armada pour qu'ils ne se retrouvent pas dans le fleuve."

Pour remplacer les drapeaux de 2019 avec des manches en plastiques, le Département propose cette fois des "Clap clap" en carton biodégradable et fabriqués en France.

Les bateaux parrainés par les villes

Le Renard - Le Trait

La Recouvrance - Arelaune-en-Seine

Dar Mlodziezi - Duclair

Bel Espoir II - Jumièges

El Galeon - Rives-en-Seine

Marité - Le Landin

Santa Maria Manuela - Hénouville

La Licorne - Vatteville-la-Rue

Étoile du Roy - Quillebeuf-sur-Seine

Shtandart - Yainville

Thalassa - Rogerville

Lobelia - Barneville-sur-Seine

Jacques Oudart Fourmentin - Saint Pierre-de-Manneville

Le Bima Suci - Quevillon

JR Tolkien - Tancarville

Cuauhtemoc - Port-Jérôme-sur-Seine

Le Morgenster - Saint-Maurice-d'Ételan

Ring Andersen - Grand-Couronne

Belle Poule - Heurteauville

Capitan Miranda - Saint-Jean-de-Folleville

Nao Victoria - Val-de-la-Haye

Le Belem - Saint-Martin-de-Boscherville

Statsraad Lehmkuhl - Saint-Pierre-de-Varengeville

Canopée - Canteleu

Étoile - Honfleur