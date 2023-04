[Dossier]. Chanvre, lin… Des nouveaux vêtements à la mode de Caen

La culture du lin connaît déjà un grand succès dans la plaine de Caen, et voilà que le chanvre tente lui aussi de pointer le bout de son nez. Ces deux plantes très intéressantes du point de vue écologique permettent d'obtenir des fibres textiles de grande qualité, qui bien traités, pourront se transformer en vêtements. Et le climat normand est idéal à leur développement. "Cultiver le lin c'est un véritable état d'esprit, car il faut être soigneux", affirme Marc Vandecandelaere, agriculteur et président de la Coopérative agricole linière du nord de Caen. Cette plante qui atteint jusqu'à 90 centimètres de haut à maturité ne peut être semée que tous les six ans dans le même champ, "afin d'assurer une rotation des cultures". Une fois arraché, le lin doit rouir dans les champs, c'est-à-dire macérer, et l'alternance normande de chaleur et de pluie en été lui est optimale. Direction ensuite le séchage puis un centre de teillage - la coopérative en a ouvert un second à Saint-Manvieu-Norrey en décembre - pour en ressortir des fibres longues ou courtes, qui sont dans le même temps triées en fonction de leur qualité. "Cette culture demande beaucoup de main-d'œuvre, mais est très rémunératrice pour un agriculteur", toujours selon Marc Vandecandelaere. Ce n'est donc pas pour rien qu'on en cultive 10 000 hectares chaque année dans le département, et qu'aujourd'hui "ils ne sont plus beaucoup à ne pas en faire dans la plaine de Caen".

Répondre aux enjeux actuels

Mais surtout, c'est une culture peu exigeante. Le lin n'a besoin que de peu d'irrigation, et de peu de produits phytosanitaires. De quoi proposer une fibre textile bien plus "écolo" que le coton, gourmand en eau et pas avare en pesticides, ou que les fibres synthétiques, réalisées avec du pétrole. Et encore mieux que le lin, Henri Pomikal a relancé depuis peu la production d'une plante qui semble ne présenter aucun défaut : le chanvre. Le vice-président de la coopérative la qualifie même de "petit miracle de la nature". Le chanvre est une plante complètement autonome, qui ne nécessite aucun intrant, n'a pas de ravageurs, ainsi qu'aucune maladie connue. "Elle peut même pousser sans pluviométrie." Incroyable pas vrai ? Autre avantage, s'il en fallait un, pour être teillé, le chanvre peut passer dans les mêmes machines que le lin. "Au sein de la coopérative, on en cultive aujourd'hui 300 hectares", dresse fièrement Henri Pomikal, qui a assuré les premières récoltes à la main, avant de participer à l'invention d'une machine sophistiquée. Depuis que la sucrerie de Cagny a fermé ses portes en 2019, de nombreux agriculteurs cherchent à remplacer la betterave par une autre culture. Le retour en grâce du chanvre est donc arrivé à point nommé. "Nous avons été précurseurs, et je pense que c'est un pari gagnant", clame l'agriculteur de Fleury-sur-Orne. Grâce aux vertus écologiques et qualitatives des fibres textiles du lin et du chanvre, l'avenir s'annonce radieux. Un avenir dont comptent bien profiter certains locaux, qui se lancent dans la vente de vêtements au très fort accent calvadosien.