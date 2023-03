[Vidéo] Caen. C'était quoi ce grand concert déambulatoire place Saint-Sauveur ?

Fraîchement arrivée à Caen la veille, l'école de Shaker Heights de Cleveland (États-Unis) a pour tradition de donner des représentations musicales tous les trois ans, aux quatre coins du monde. Avec des reprises de célèbres titres tels que Uptown Funk de Bruno Mars ou Non, je ne regrette rien d'Edith Piaf, les élèves de Cleveland étaient motivés malgré la pluie.

La fanfare est partie vendredi 24 mars de l'hôtel de Ville et a défilé jusqu'à la place Saint-Sauveur pour y livrer un concert L'ensemble est composé de 200 lycéens américains qui répètent depuis septembre et est accompagné par une centaine de groupies (membre de la famille, amis etc.). Ces concerts permettent aux élèves de découvrir le monde tout en perpétuant la culture de l'école.

De plus, dès la 5 th grade (équivalent du CM2 en France), les élèves doivent choisir un instrument à apprendre et qu'ils choisiront de continuer ou non en 9 th grade (équivalent de la 3e).

Et après Caen, l'aventure continue en Normandie

Étant jumelée avec Rouen, la fanfare ira visiter sa ville jumelle dès le samedi 25 mars avant de finir son voyage à Paris, afin de découvrir la culture française.

Les élèves décolleront mardi 28 mars, direction les Etats-Unis.