Musique. Bientôt le retour des Daft Punk, séparés depuis 2021 ?

Depuis l'annonce de la séparation du duo robotique français en 2021, Daft Punk n'a pas montré signe d'un éventuel retour. Depuis Random Access Memories, sorti officiellement le 17 mai 2013, Guy-Manuel de Homem-Christo, casque d'or, et Thomas Bangalter, casque d'argent, ont coupé la musique de leur casque.

Dix années plus tard, ce mercredi 23 mars, ils ont cependant rallumé un de leur titre, celui de Fragments of Time. Dans un plan tourné en une seule prise, un zoom lent met en valeur le document sonore. Cette version de travail se livre comme témoignage de la méthode créative des Daft Punk, duo célèbre qui, habituellement, veut être discret sur son œuvre et sa vie.

Le 12 mai prochain, la réédition collector de leur dernier disque culte, Random Access Memories, verra le jour avec 35 minutes de musique inédite répartie sur neuf nouvelles pistes.