Sorties. The People, le premier bar sur toit-terrasse du Havre ouvrira en juin 

Birgit et The People sont installés quai Colbert. L'hôtel Birgit (86 chambres) est ouvert depuis un an. Il met en avant ses matériaux biosourcés. The People, lui, ouvrira mi-avril. Il s'agit d'un concept entre auberge de jeunesse et hôtel, avec des dortoirs, des mini-appartements et des chambres traditionnelles.

Des salles de réunion et de coworking sont accessibles à chacun. Les établissements souhaitent également créer des événements. Ils pourront accueillir des brocantes (comme cela a été le cas en mars) ou encore des mini-concerts.

La grande nouveauté sera lancée en juin : un rooftop. Le toit terrasse (en partie couvert), qui abritera un lieu de vie avec bar et cuisine street food, sera ouvert à tous, 120 personnes pourront s'y détendre.

Ce concept est de plus en plus à la mode dans les grandes villes. Pour Le Havre, il s'agira d'une première.