Près de Caen. Le chanvre, la plante qui a les faveurs de la Région

La Normandie est connue pour sa culture du lin. Désormais, elle veut se faire connaître pour la culture du chanvre. Lundi 20 mars, la Région Normandie a officiellement lancé la filière chanvre sur le territoire. Alors que les enjeux environnementaux sont une préoccupation majeure, la Normandie veut se démarquer en cultivant cette plante, qui présente des avantages pour la planète : "Elle étouffe toutes les plantes qui pourraient devenir des adventices [mauvaises herbes, ndlr]. Nous n'avons pas besoin de mettre des pesticides", explique Marc Vandecandelaere, président de la coopérative linière du nord de Caen, située à Saint-Manvieu-Norrey. Sur 300 adhérents à la coopérative, une quarantaine cultivent du chanvre, une manière également de faire des rotations dans les cultures. Aujourd'hui, seule la Chine produit du chanvre textile. L'ambition de la Région est claire, puisque cette filière "pourrait faire des liniculteurs normands les leaders mondiaux de la production de textiles vertueux", indique Hervé Morin, le président de Région.

Outre l'aspect environnemental, cette plante n'a pas été choisie par hasard. "Tout d'abord, le chanvre peut passer dans les filatures à lin", explique Henri Pomikal, vice-président de la coopérative. De plus, face à l'arrêt de la sucrerie de Cagny, il a fallu trouver une autre culture que celle de la betterave : "Il fallait bien qu'on fasse quelque chose sur nos exploitations. On doit attendre six ans pour refaire du lin sur la même parcelle", précise Marc Vandecandelaere. D'ici septembre, les premiers jeans de la marque Drekks, entreprise basée à Caen, en chanvre seront commercialisés. "Le chanvre peut remplacer le coton qui est très polluant. Lorsqu'on touche un jean en chanvre, vous avez la sensation de porter un jean traditionnel", ajoute Henri Pomikal.

L'objectif est de gagner autant avec un hectare de chanvre qu'un hectare de lin, qui aujourd'hui peut rapporter de 3 000 à 5 000 euros de l'hectare.