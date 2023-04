Tendance Session. Hyphen Hyphen, Skip the use, Stéphane et Nuit Incolore au Wip de Colombelles

Prenez date ! Vendredi 14 avril signe le retour du Tendance Session au Wip de Colombelles. Après une première édition en 2021 où Tryo, Gaëtan Roussel, Nolwenn et Céphaz avaient enflammé le tiers-lieu, Skip the Use, Hyphen Hyphen, Stéphane et Nuit Incolore prennent la relève.

Skip the use

La musique de Skip the use va claquer fort au Wip de Colombelles, à l'occasion d'un nouveau Tendance Session, vendredi 14 avril.

Les notes du dernier album de Skip the Use, Human Disorder, promettent de claquer fort entre les murs de la Grande Halle, vestige de la Société Métallurgique de Normandie. Un opus co-composé par Mat Bastard, Yan, Enzo et Nelson, en pleine pandémie de Covid-19. Ensemble, le groupe a transformé "la frustration en énergie créative". Mission accomplie avec Human Disorder, intense et paradoxal.

• Lire aussi. [Photos] Elbeuf. Louise Attaque enflamme la scène du Tendance Session

• Lire aussi. [Vidéos]. Jérémy Frérot, Kimberose et Lubiana au Tendance Session du Havre

Hyphen Hyphen

Ils sont actuellement en tournée dans toute la France et ont accepté l'invitation de Tendance Ouest. Santa, Adam et Line, qui composent le groupe Hyphen Hyphen, ont ravi le public du 106 à Rouen il y a quelques semaines. Pour découvrir en Normandie leur nouvel album C'est la vie, disponible depuis le début de l'année, c'est au Wip de Colombelles qu'il faudra être.

Prochaines dates dans l'Ouest : le 3 mai au Mans, le 13 décembre à Nantes et le 14 à Rennes.

• Lire aussi. Tryo, Gaëtan Roussel, Nolwenn, Céphaz. Revivez en images le premier Tendance Session

Stéphane

Elle était présente lors du Tendance Live Anova en janvier. Stéphane revient pour notre plus grand plaisir vendredi 14 avril au Wip de Colombelles. Rendez-vous au Tendance Session !

Elle s'appelle Stéphane et son premier album Madame vient de sortir. Chacun de ses titres, Douleur je fuis, Green Dream, 48 heures, sont des tubes. Le dernier Nouveau Départ, réalisé avec le Normand Antoine Élie, prend le même chemin. Après une date au Trianon Transatlantique de Sotteville-lès-Rouen (le 4 avril), l'artiste retrouvera la Normandie grâce à ce nouveau Tendance Session. Stéphane est aussi programmée dans 25 festivals cet été, à travers toute la France. Rien que ça !

Nuit Incolore

Le jeune artiste Nuit Incolore vient pour la première fois sur la scène d'un Tendance Live à Colombelles, vendredi 14 avril. - Morgane Agopian

Nuit Incolore, Théo Marclay de son vrai nom, cartonne avec son titre Dépassé depuis le début de l'année 2023. Influencé par la pop coréenne, le Suisse de 21 ans pourrait devenir l'un des nouveaux phénomènes pop francophone. Le 7 avril prochain, il dévoilera son prochain EP Insomnia. En attendant, vous pouvez découvrir l'artiste au WIP de Colombelles.

Initialement annoncée, la chanteuse Marie-Flore ne pourra malheureusement finalement pas être des nôtres.

Pratique. À partir de 20 heures, concert gratuit. Pour tenter de remporter vos places, envoyez CONCERT au 7 11 12 (2 x 65 cts + coût d'envoi du SMS)