Cinéma. Retour dans les années 30 avec le nouveau film de François Ozon : "Mon crime"

Ce mercredi 8 mars est une date qui colle parfaitement avec la sortie du nouveau film de François Ozon, puisque Mon crime sort le jour de la journée internationale des droits des femmes. Après 8 femmes en 2002, adaptation cinématographique de la pièce de théâtre éponyme de Robert Thomas, et Potiche en 2010, adapté de la pièce de théâtre du même nom de Pierre Barillet et Jean-Pierre Gredy, sur le sexisme, c'est maintenant au tour de Mon Crime de faire son apparition sur grand écran.

Affiche du film 'Mon Crime" de François Ozon. - François Ozon

Retour dans les années 30 avec cette comédie policière qui réunit Isabelle Huppert, Fabrice Luchini, Rebecca Marder, André Dussollier ou encore Dany Boon. Ce dernier a d'ailleurs dû prendre un accent marseillais pour ce film.

L'histoire se passe dans les années 30 à Paris. Madeleine Verdier, jeune et jolie actrice sans le sou et sans talent, est accusée du meurtre d'un célèbre producteur. Aidée de sa meilleure amie Pauline, jeune avocate au chômage, elle est acquittée pour légitime défense. Commence alors une nouvelle vie, faite de gloire et de succès, jusqu'à ce que la vérité éclate au grand jour…