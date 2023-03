Orne. De la capitale à l'Orne, Pierre Coulon, un fromager inspiré

Certains moments dans la vie ne manquent pas de piquant : quand Pierre Coulon, expert mondialement reconnu dans le milieu du fromage, a cherché une maison au vert avec son meilleur ami au sortir de la crise de la Covid, il ne s'attendait pas à ce que l'agente immobilière les conduise précisément… à Camembert ! Cerise sur le gâteau, la jolie ferme à pans de bois pour laquelle les deux copains ont eu un coup de cœur n'était autre qu'une ancienne fromagerie.

Success story

L'homme à la courte barbe, qui nous reçoit dans ce havre de paix où vivent aussi quelques canards, un coq et deux chèvres, a donc relancé avec une associée une production de camemberts bio au lait cru dans la commune ornaise au nom éponyme. Il en vend quelques-uns localement, mais les propose aussi dans ses boutiques parisiennes. Car Pierre Coulon est celui qui a lancé il y a cinq ans le concept de laiterie, ces lieux où l'on fabrique du fromage au cœur d'une ville. "Nous avons été les premiers à transformer du lait de vache ou de chèvre à Paris et à vendre nos fromages sur place." Le concept a tout de suite trouvé son public et l'entreprise s'est déployée : on la trouve aujourd'hui près du Canal Saint-Martin (19e arrondissement), en plus de la première boutique à la Goutte d'Or (18e). La success story a aussi son côté militant, celui de la défense des petits producteurs : "Chez nous, ce sont les éleveurs qui décident du prix du lait."

"Jamais deux journées pareilles"

Si, en quinze ans, le jeune quadra s'est fait un nom dans la filière du lait et des produits fromagers, c'est qu'il en connaît toutes les facettes : "J'ai suivi une formation agricole en fromage de chèvre, puis j'ai beaucoup voyagé pour donner des formations. J'ai aussi été paysan pendant cinq ans en Loire-Atlantique." S'ensuivent un poste de gestion des achats chez Androuet, illustre fromagerie parisienne, puis un tour de France des fromages qui achèvent de compléter son expérience : "De la traite à la commercialisation du produit, en passant par la réglementation, l'affinage, les AOP, etc., j'ai tout fait !" Fort de sa renommée et jamais à court d'énergie, l'entrepreneur s'est doté d'une nouvelle casquette : "J'aide à la réalisation de documentaires et j'interviens dans des émissions, ce qui me permet de continuer à rencontrer des personnes et à alimenter ma connaissance du secteur."

Il passe trois à quatre jours par semaine dans l'Orne, où il profite du calme pour travailler à ses prochains livres. La veille, il était à Paris pour une émission radio en direct. Le lendemain, il se rendait au Salon de l'agriculture, et dans quelques semaines, il sera au Brésil pour quinze jours de formation. "J'aime cette vie où jamais deux journées ne se ressemblent et où je peux être en train de décharger des seaux de lait à 6 heures du mat', tout en parlant à 5 millions d'auditeurs… Et le lendemain, me retrouver ici au calme, à planter mes petits arbres." La Normandie n'avait pas d'emblée les faveurs de ce natif de Nantes, mais elle l'a séduit : "Je suis devenu très Camembertois ! J'adore venir me ressourcer dans cet endroit un peu caché, avec ces petites haies, ces routes et ces rivières partout…" Sans pour autant quitter Paris, Pierre Coulon ne manque d'ailleurs pas de projets dans l'Orne, où il sent poindre un nouveau dynamisme.