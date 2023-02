Incendie de Bolloré Logistics. Le conseil municipal de Grand-Couronne s'accorde pour intenter une action en justice

Lundi 27 février, "c'était un conseil municipal un peu particulier, puisqu'il y avait un sujet unique, celui de l'incendie du 16 janvier dernier [à Bolloré Logistics], confirme la maire de Grand-Couronne Julie Lesage. Nous avons délibéré sur deux sujets, à la fois la possibilité pour moi de déposer plainte au nom de la Ville et sur la création d'une réserve communale de sécurité civile".

Dans cet incendie, plus de 12 000 batteries en lithium ainsi que 70 000 pneus étaient partis en fumée. Avec ce dépôt de plainte contre X, la mairie espère d'abord obtenir réparation pour la ville et ses habitants. "On a eu des préjudices de plusieurs types, à la fois financier, environnemental, d'atteinte à l'image également… On est encore en train d'évaluer le préjudice financier, cela prend beaucoup de temps", explique Julie Lesage.

• Lire aussi. Bolloré Logistics. Atmo Normandie enregistre un pic de particules fines après l'incendie

Mais pour la mairie, la plainte permettra surtout d'accéder à tous les éléments de l'enquête. "C'est essentiel. Aujourd'hui, on a encore beaucoup d'habitants qui, légitimement, sont inquiets, donc on doit se mobiliser pour avoir toutes les informations." Avant que la plainte ne soit effective, la délibération du conseil municipal doit être validée par les services préfectoraux. "Ensuite, cela découlera dans les jours qui suivront", affirme l'élue.

Concernant la création de la réserve communale de sécurité civile, elle aussi votée à l'unanimité du conseil municipal du lundi 27 février, son principe a été imaginé au lendemain de l'incendie lui-même, la mairie ayant reçu de nombreux appels d'habitants se proposant d'aider les services communaux dans la gestion de l'événement. "L'idée est partie de là, on a toute cette solidarité qui est mise en place et il ne faut surtout pas la mettre de côté… Moi, je suis fière d'avoir des habitants qui se mobilisent comme ça pour leur commune."

• Lire aussi. Grand-Couronne. Les images impressionnantes de l'incendie de Bolloré Logistics

Cette réserve pourra ainsi venir en appui des services communaux pour de la communication, de l'accueil de sinistrés, de l'aide logistique ou encore du soutien dans le cadre de mission sanitaire ou humanitaire. Les habitants seront appelés à se mobiliser après un appel à candidature qui sera lancé sur les réseaux sociaux et sur le journal mensuel de la Ville.