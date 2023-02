Cherbourg-en-Cotentin. Fermeture de l'école Les Roquettes : un recours déposé auprès du préfet de la Manche

Leur combat n'est donc pas terminé. Les parents d'élèves de l'école Les Roquettes, à Cherbourg, ont annoncé lundi 27 février avoir déposé un recours auprès du préfet de la Manche, Frédéric Périssat. Pour rappel, la fermeture de l'établissement scolaire à l'été 2022 pour être transformé en accueil de loisirs avait été actée par le conseil municipal de Cherbourg-en-Cotentin au début du mois de février, une décision que n'approuvent pas les parents.

Kiliane Ledanois, porte-parole des parents d'élèves, indique avoir saisi le défenseur des droits. La mère de famille pointe plusieurs dysfonctionnements dans la procédure administrative et juridique de la fermeture. Entre autres, il y aurait eu un non-respect de l'avis du conseil d'école. Selon elle, la délibération du conseil municipal de début février aurait dû être précédée d'un conseil d'école "exceptionnel et spécifique", "sur demande de la municipalité", afin de consulter et informer les représentants de parents d'élèves et enseignants. Ce qui n'aurait pas été fait, le dernier conseil ayant eu lieu le 18 octobre 2022. Ce jour-là, "l'élu présent indiquera sur question des représentants de parents qu'un vote devrait avoir lieu prochainement sans plus d'information", note Kiliane Ledanois dans le courrier. D'autres problèmes sont soulevés comme "l'absence d'avis de l'inspecteur de l'éducation nationale", ou encore "un non-respect du Code général des collectivités territoriales et de l'éducation".

