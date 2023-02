[Photos + vidéos] Cherbourg. Les parents d'élèves manifestent devant la mairie pour sauver l'école Les Roquettes

Le combat n'était pas terminé pour ces parents d'élèves. L'école Les Roquettes à Cherbourg, amenée à disparaître à l'été 2023 pour être remplacée par un accueil de loisirs, fut à l'ordre du jour du dernier conseil municipal de Cherbourg-en-Cotentin mercredi 8 février. De nombreux enfants et parents avaient organisé une manifestation devant la mairie juste avant le début de la réunion.

Une fermeture "non justifiée"

Kiliane Ledanois, représentante des parents d'élèves, s'était exprimée avant que la fermeture "non justifiée" de l'école soit actée et validée : "Les élus ont décidé de voler l'école au profit d'un centre de loisirs. On est déçus que la majorité n'ait pas tenu compte des remarques de l'opposition, qui a formalisé à plusieurs reprises que la meilleure solution serait un report du vote."

Les parents ne sont pas prêts à rendre les armes. Une concertation est en cours pour décider des prochaines actions : "On ne lâche pas, au contraire." Une nouvelle école pour les enfants doit cependant être désignée par leurs parents avant le vendredi 17 février. "Il y a peu de chance que les parents se positionnent avant cette date, comme on nous l'a demandé par courrier reçu le 27 janvier. Nous sommes environ 25 à avoir envoyé simultanément, mercredi 8 février au matin, soit quelques heures avant le conseil municipal, un mail indiquant que nous choisissons l'école des Roquettes."

• Lire aussi. Cherbourg. Des enfants reprennent une chanson de Julien Doré pour sauver leur école : découvrez leur clip

Trois écoles à moins de 500 mètres

Juste avant le vote, Bertrand Hulin, conseiller municipal, est allé à la rencontre des élus. Sans succès. Le maire de Cherbourg-en-Cotentin, Benoît Arrivé, s'était aussi exprimé le même jour dans la matinée, face à la presse : "Nous avons aujourd'hui, à moins de 500 mètres, trois écoles de la République qui font très bien leur travail. Nous décidons de fermer Les Roquettes où il y a 80 élèves avec 80 % des enfants habitant hors du périmètre cité juste avant. Nous ne fermons pas cette école pour en faire une maison de retraite ou une zone pavillonnaire, mais pour la transformer en lieu d'accueil pour les activités extra et périscolaires car il y a un réel besoin. Cela reste un lieu dédié aux enfants et à la jeunesse."

Les parents avaient aussi défendu leur école comme une "structure adaptée pour l'apprentissage, le développement et le bien-être des enfants". Pour Benoît Arrivé, "nous n'allons pas laisser croire qu'il n'y a qu'aux Roquettes que l'on s'occupe bien des enfants à Cherbourg. Dans toutes les écoles de la République, les enseignants font aussi très bien leur travail". Au sujet de la nouvelle école à trouver pour les parents avant le 17 février, le maire répond : "Le courrier a été demandé par l'Education nationale."